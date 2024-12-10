BCA 報告預測：美股將在明年上半年出現熊市

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-10 17:30

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BCA Research 策略分析師預測，美國股市將在明年 1 月上漲，然後在明年上半年某個時候下跌超過 20%，這意味著投資人應該採取防禦性策略，並對沖風險。

由首席美國投資策略師 Doug Peta 領導的團隊指出，一系列數據表明，隨著新冠疫情時期政策的利多因素消退，美國經濟正在走弱。

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BCA：三個經濟走弱跡象

首先，分析師指出，在新冠疫情結束出現的「報復性消費」激增之後，消費者動能正在放緩。儘管家庭的整體狀況比疫情前要好，但數據顯示，這一趨勢可能正在減弱。

面向消費者的公司已經發出了支出減少的警告信號，即使在房屋淨值飆升的情況下，家得寶 (Home Depot) 和勞氏 (Lowe"s) 的收入仍大幅下滑，而房屋淨值此前預示著家居裝修支出的回升。

其次，BCA 分析師指出了就業市場疲軟的跡象。10 月份的就業數據顯示，職位空缺率從 9 月份的四年低點回升至其關鍵的 4.5% 門檻之上，同時離職率上升，招聘率下滑至 6 月份創下的四年低點。

分析師表示，這種「進一步退兩步」的趨勢，保留了軟著陸的可能性，但仍然是可能導致經濟衰退的疲軟跡象。

最後，他們強調了歷史高位股市估值帶來的風險加劇。其中，標普 500 指數的交易價格是年盈餘的 23 倍，比其平均值高出近兩個標準差，而分析師預計 2025 年的每股盈餘增長率為 13%，幾乎是戰後平均 6.6% 的兩倍。

分析師表示，如此極端的估值，使得風險資產即使面臨輕微的擾動也容易受到影響，而金融市場低估了經濟衰退的可能性，這使得股票成為一項高風險投資。

BCA 的投資建議

分析師表示，這三個不斷增長的趨勢對股市持續兩年的牛市構成巨大風險。因此，他們建議在股價大幅下跌時，先賣出股票，然後再逢低買進。

分析師預計，熊市將在 2024 年上半年某個時間點展開，如果止損點被觸發，將尋找一個適當的切入點來做空股票。