〈玉山金法說〉黃男州：金控2.0時代來臨 評估進軍數位保險拓版圖

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 18:20

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玉山金 (2884-TW) 今 (26) 日召開法說會前記者會，外界關注金控併購議題，對此，董事長黃男州直言，現在已經進入金控 2.0、金金併的時代，版圖、規模、獲利的競爭更加激烈，就玉山銀行而言，在國內持續有機成長，海外市場會考慮併購擴大規模，玉山證券有機成長或併購都會評估，此外，金管會推動新型態的數位保險公司，玉山也會評估申請，預期 2026 年新會計準則上路，會有更多機會。

談及近年金控同業併購潮，黃男州表示，玉山金控長期以來的策略，以「有機自我成長」為第一順位，但也會進行策略聯盟，或是審慎的併購，不過，從富邦併日盛、台新新光合併送審案例來看，現在已經進入金控 2.0 時代，業界預估台新新光合併獲准的機率很高，也代表金控業的版圖、規模、獲利性進入了更激烈的競爭，金控彼此間開始進行合併，對玉山而言，壯大玉山銀行版圖也是非常重要的。



黃男州說，玉山銀行終究是玉山金控的骨幹，國內業務成長的同時，海外獲利也必須要繼續成長，希望維持占整體獲利三分之一的比重。玉山證券雖然規模不算很大，市占率約 1.8%，但經營層也有在思考，要採有機成長或是併購方式讓規模進一步擴大。

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玉山是否考慮進軍保險業務？黃男州表示，金管會今年將會開放數位保險公司的申請，且是不限時、不限量，也不再限制全線上服務，可以有實體據點，此項政策向前邁了一大步，玉山當然會來仔細評估。

2026 年 IFRS 17、TW-ICS 二大會計準則新制上路，保險公司將會面臨很大的改變，業者應該都很積極在準備，明年 1 月 1 日就要開帳了，明年保險公司會呈現新的面貌，有新的挑戰、也會提供新的機會，玉山都會很仔細的來觀察整個趨勢的變化，一方面壯大玉山銀行的版圖，一方面也會思考壯大玉山金控的版圖，不過，併購也是需要緣分、不能強求，會仔細評估。

媒體關切，同樣以銀行為主體的永豐金控，將會併購京城銀行，是否會對玉山產生競爭壓力？黃男州認為，京城的規模相對較小，永豐 + 京城資產規模與玉山還有一段距離。玉山銀行還是希望保持較快的成長速度，如果存款每年可以成長接近 3000 億元，資產約可成長超過 3500 億元，預估 3-4 年資產規模就可成長超過 1 兆元。不過，京城的優勢在於投資績效及不動產放貸，與永豐合併後可能還是有不錯的貢獻。

玉山銀行海外營運再創佳績，海外分、子行稅前盈餘突破 100 億元，稅後純益成長 13.4%，合計貢獻銀行獲利 32.2%，整體海外分行獲利排名國銀第二，獲利及風險控管能力皆佳。國際布局方面，現於 11 個國家地區有 33 處營運據點，並已獲金管會同意申設加拿大多倫多分行、印度孟買分行、美國達拉斯辦事處，持續拓展跨境服務網絡。

黃男州指出，海外獲利最好的分行為香港、新加坡，兩地是亞洲金融重鎮，獲利依舊繳出亮眼成績，美國 LA 分行也表現不錯，值得注意的是，中國子行因為資本額大，也貢獻不少獲利，相對來說，日本據點貢獻獲利不大，但主要著眼於長期發展，非常有潛力。