雲品丁原偉樂看委託業務獲利占比續攀高 明年將突破5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-26 15:16

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連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 總經理丁原偉今 (26) 日表示，去年委託經營業務的獲利占比已達 40%，樂觀看待今年占比持續攀升，預計 2026 年衝破 50%，君品 collection 今年起確定全台有 10 個據點，現還有 4 個據點正在談。

君品委託經營業務具備高毛利的優勢，丁原偉相當看好雲品獲利的爆發力，除了已確定將新增 10 個據點，涵蓋餐飲和住房等服務，尚有 4 個案子洽談中，各地業主的加入意願越來越高，目前館外餐飲營收已高達 14 億元。

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丁原偉說，雲品試著改變國內的旅遊生態，「不做直立式的住宿，要做平面式的」，例如近期開出的台東獨棟日式町屋，即將開出的新北烏來的蘇卡利漫活。

另一方面，為強化在國內高端餐飲的領導力，君品旗下米其林三星餐廳頤宮定位成平台場域，目標導入更多台灣在地美食，2 月 26 日至 3 月 2 日攜手馬祖七家知名在地餐廳，舉辦為期 5 天的跨海美味客座宴席「食膳馬祖」，首度將馬祖在地特色美食帶入高端餐飲殿堂，是國內飯店業首見。

丁原偉分享，馬祖擁有台灣最獨特的觀光魅力，不僅融合了戰地風光、閩東聚落、壯麗山海與夢幻藍眼淚，其深厚的住民文化與傳統美食更展現出這片島嶼的無限潛力，深具成為國際級旅遊目的地的條件，希望藉由這次合作，深入挖掘料理背後的文化與故事，以美食文化豐富旅遊體驗，提升當地觀光熱度。