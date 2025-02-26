國台辦：台灣把半導體當「伴手禮」送給美國
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 14:10
中國國台辦周三 (26 日) 表示，台灣正在把半導體當成「伴手禮」拱手奉送給美國，並藉此尋求白宮的政治支持。
根據美國媒體報導，美國政府正在推動一項讓台積電和英特爾組成「合資公司」的計畫，台積電和英特爾均未證實相關報導，台灣政府則表示，尚未收到台積電任何海外投資申請的相關資訊。
川普已多次批評台灣搶走了美國的半導體業務，並警告台灣若不把晶片產業移到美國，「我們會很不高興」。
國台辦發言人朱鳳蓮周在例行記者會上表示，從輿論來看，台灣民眾對於把台積電變成「美積電」的擔憂和疑慮迅速增加。她批評民進黨當局把台灣的半導體產業和實力企業作為「倚外謀獨」的敲門磚，甚至當成「伴手禮」拱手奉送。
市場傳言台積電可能透過收購英特爾股份或合資方式主導其代工業務，但分析認為，此舉將面臨技術、生產模式與企業文化等多重挑戰。對於美國政府而言，更務實的選項是推動台積電擴大在美國的投資，不僅符合川普政府希望強化美國半導體供應鏈的目標，也能降低技術轉移的風險。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 我公務機關和公立學校禁DeepSeek 國台辦回應來了！
- 川普施壓台積電投資再加碼？郭智輝：沒接到消息無法評論 等有正式報告再說
- 《2024胡潤中國500強》發表：台積電蟬聯榜首 華為重返前十
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 美計劃收緊對中晶片出口限制
下一篇