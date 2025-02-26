國台辦：台灣把半導體當「伴手禮」送給美國

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 14:10

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中國國台辦周三 (26 日) 表示，台灣正在把半導體當成「伴手禮」拱手奉送給美國，並藉此尋求白宮的政治支持。

根據美國媒體報導，美國政府正在推動一項讓台積電和英特爾組成「合資公司」的計畫，台積電和英特爾均未證實相關報導，台灣政府則表示，尚未收到台積電任何海外投資申請的相關資訊。

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川普已多次批評台灣搶走了美國的半導體業務，並警告台灣若不把晶片產業移到美國，「我們會很不高興」。

國台辦發言人朱鳳蓮周在例行記者會上表示，從輿論來看，台灣民眾對於把台積電變成「美積電」的擔憂和疑慮迅速增加。她批評民進黨當局把台灣的半導體產業和實力企業作為「倚外謀獨」的敲門磚，甚至當成「伴手禮」拱手奉送。