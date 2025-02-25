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川普施壓台積電投資再加碼？郭智輝：沒接到消息無法評論 等有正式報告再說

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 11:21

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川普施壓台積電加碼投資？郭智輝：沒接到消息無法評論 等有正式報告再說。（鉅亨網資料照）

針對外電報導美國政府希望台積電（2330-TW）(TSM-US) 擴大在美投資，或與英特爾 (INTC-US) 合作，引發關注。經濟部長郭智輝今 (25) 日上午回應，目前尚未收到相關訊息，市場傳言不予評論，需待台積電有正式報告來再進行評論。

立院院上午開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢。郭智輝於進入議場前接受媒體聯訪。


媒體首先詢問，市場傳出美國政府希望台積電與英特爾合作，並擴大加速投資美國，目前政府的立場為何。

郭智輝首先表示，對此傳聞不予評論，要等到台積電有來正式報告才能確定，因為涉及國外的投資，程序上會經過經濟部的投資審議會，但到目前為止，投審會並未收到這樣的訊息，所以沒辦法評論。

針對經濟部次長卓文若近期赴美，是否與美國政府官員進行談判，郭智輝說明，此行主要在蒐集情報，而非和美方就台積電投資一案展開討論。

郭智輝進一步表示，蒐集情報的對象，包含顧問或過去認識的官員，主要是提供談判官員參考，國際情勢每天都在變化，更需要時時掌握最新動態。

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