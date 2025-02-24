低碳電力RE30 7/1開賣 再生能源公會提3隱憂呼籲暫緩

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-24 19:07

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經濟部研擬推動「低碳電力 RE30」的電力分艙制度，再生能源公會提出三大隱憂，甚至衍生「灰電加綠電的漂綠疑慮」，並增加未參與方案和一般消費者的電力碳排放量，恐怕重創售電市場及國際競爭力，呼籲政府暫緩推動。

再生能源公會指出，台電規劃的「RE30」低碳電預定 7 月 1 日推出，首批放出 16.6 億度，其中包含 30% 的綠電，最低購買額度是百萬度，最高不可超過 1 億度，鎖定中小企業購買，不過每度售價將高於預期，預估超過 5 元。

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然而，RE30 主要售電客戶並非出口商，而是為因應歐盟碳關稅 (CBAM) 上路的出口製造商以及金融及保險業，再生能源公會擔憂，可能引發國際對台灣企業漂綠的疑慮。

根據統計，截至今年 1 月，台灣已有 95 家再生能源售電業者，市場趨於白熱化。不過經濟部研擬由台電提供 RE30 的「電力分艙」電力定價機制，再生能源公會多家成員擔心衝擊現有業者的競爭空間，以及及混淆既有的綠電憑證制度，經會員大會提案、討論後決議，呼籲政府審慎評估，暫緩推動。

再生能源公會也提出 RE30 的三大隱憂，首先是違背台電銷售一般電力用戶的環境效益分配公平性原則，認為 RE30 方案設置的「電力分艙」機制，讓有資源支付高額費用的企業取得低碳電力，卻變相提高未參與方案的中小企業碳排放量。

第二，恐怕衝擊離岸風電發展。再生能源公會表示， RE30 方案的推出將使企業轉而採購台電提供的低碳電力，而非購買離岸風電，進而導致潛在買家觀望，甚至放棄離岸風電採購，並影響開發商的銷售與開發進度。