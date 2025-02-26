群益看好港陸股投資契機 尤其中國大型科技股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-26 13:24

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群益投顧今 (26) 日發布 3 月財富管理月報指出，今年美股不易持續大漲一枝獨秀，建議反而可留意港陸股，並優先留意中國大型科技股。

群益指出，過去兩年多，美股受惠經濟獨強、企業獲利亮眼和 AI 產業發展等利多因素，成功吸引國際資金匯流，美股標普 500、那斯達克及費城半導體指數於 2023 年上漲 24-65%，2024 年再漲 19-29%，漲幅遠勝於同期間 MSCI 全球指數上漲 20% 及 16%。

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展望 2025 年，群益認為，美國經濟韌性依舊、企業獲利預期看增，有助美股維持多頭格局，惟過去兩年累積漲幅已高，預期今年不易持續大漲。

群益進一步說明，綜觀川普新政府諸多政策，包括以行政命令加速推行關稅政策、驅逐非法移民、新成立政府效率部大刀闊斧整頓政府相關組織等，對未來美國經濟發展投下更多變數。

群益示警，這些政策可能造成通膨壓力復燃並可能進一步打擊消費信心、政策變動頻繁也對企業投資帶來不確定影響，長此以往，民間消費和企業投資增長力道恐受衝擊。

另一方面，DeepSeek 成功推出小型開源 AI 模型，加速 AI 應用遍地開花，群益建議投資人將部分資金分散到美國大型科技股之外評價較低市場。