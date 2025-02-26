中國AI崛起！A股行情趁勢而起 3月兩會再添柴火

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 11:36

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中國 AI 軟體 DeepSeek R1 技術突破，引發市場對中國科技股的估值重估，激勵恒生科技指數 (HSTECH) 與 MSCI 中國指數近一個月內分別上漲 27% 與 19%。滙豐投信指出，隨著高盛、美銀、德銀及貝萊德等多家外資金融機構紛紛看好中國股市未來表現潛力，加上政策支持及投資人信心回升之際，皆預示著中國 A 股牛市行情有望趁勢而起。

此外，中國將在 3 月初舉行一年一度的「兩會」，預料將重申擴張性財政政策立場，並提供更多具體的實施細節，這有助於對政策更為敏感、行業分布更廣的 A 股增添向上動能柴火。

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滙豐中國 A 股匯聚基金經理人蕭正義進一步說明，若再根據高盛的 A/H 股市場輪動模型亦可發現，根據歷史數據顯示，A 股與 H 股的 3 個月相對回報通常在正負 10% 的範圍內波動，而當相對回報超出這一範圍時，將有很高的機率發生反轉。其中過去三個月，A 股與 H 股的相對回報差距擴大至 15%，顯示市場有機會發生輪動，因此 A 股或有落後補漲行情。

至於在看好的產業佈局上，蕭正義則認為，隨著 AI 應用逐步擴展至家電、消費電子及汽車產業，相關企業有望受益。同時，AI 基礎建設與應用層面同步發展，涵蓋雲端運算、軟體、機器人及自動駕駛等領域，投資人亦可關注龍頭企業與關鍵技術供應鏈，把握中國科技產業的黃金成長期。

滙豐投信認為，隨著中國經濟轉型步伐加快，科技創新逐步取代房地產成為經濟新動能。根據彭博經濟研究，2026 年高科技產業對大陸 GDP 的貢獻將超越房地產。近期中國國家主席習近平會見科技產業領袖，DeepSeek R1 創辦人梁文鋒及科技巨頭創辦人馬雲，強調政府對民營企業的支持，預料將提供更多政策助力，推動高科技領域發展。