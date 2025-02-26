Meta傳將耗資2000億美元 打造AI資料中心園區

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-26 11:40

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根據 The Information 引述知情人士消息報導，Meta Platforms (META-US) 正在洽談建設一座新的資料中心園區，以支持其人工智慧（AI）項目，潛在成本可能超過 2,000 億美元。

傳 Meta 高層已告知資料中心開發商，園區地點可能位於路易斯安那州、懷俄明州或德州等地，取決於晶片數量和園區電量，總成本可能超過 2000 億美元，相關高層已經在本月份參觀候選位址。

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報導稱，這座全新資料中心園區的規模將比 Meta 執行長祖克伯先前在路易斯安那州討論的全新 AI 資料中心大上數倍。

這項投資案顯示，Meta 正準備在其應用程式中提供 AI 聊天機器人，以應對生成式 AI 需求的激增，並追趕競爭對手 OpenAI。

Meta 尚未回應該消息。

自 2022 年 OpenAI 推出 ChatGPT 以來，各行業的公司都努力將人工智慧融入其產品和服務中，促使人工智慧的投資激增。

Meta 執行長祖克柏上月表示，該公司計畫今年投入高達 650 億美元來擴展其 AI 基礎設施。

微軟計劃在 2025 財年投資約 800 億美元開發資料中心；而零售巨頭亞馬遜則表示，2025 年的支出將高於 2024 年預計的 750 億美元。