啓碁參展MWC 2025展示AI高速連網解決方案 搶攻歐洲及全球電信市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-26 10:39

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網通廠啓碁 (6285-TW) 今 (26) 日宣布參與西班牙 MWC 2025 世界通訊大會，展示其先進的通訊技術並提出高速連網解決方案，包含小型基地台、AI 伺服器、800G 網路交換器、AI 加值軟體服務和 Wi-Fi Sensing、符合 ORAN 規範的 O-RU 系列產品，兼容不同平台，具備開放、彈性整合的特性。

啓碁以優異的通訊產品技術和靈活、高速、穩定的產品，搶攻歐洲及全球電信市場。 多項高速連網解決方案 啓碁小型基地台（Integrated Small Cell），支援 3GPP 5G 獨立架構組網及 TDD（Time Division Duplex） 技術，實現高效頻譜利用；其 4x4 MIMO 技術拓展傳輸頻寬，滿足高速連網需求。

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室外型機種採用高效率的氮化鎵功率放大器，輸出功率可達 37 dBm，降低耗能，且提供最佳無線射頻覆蓋率。室內型機種則採用 PoE++，簡化電源佈線工作，並可根據場域需求，切換內置天線與外接天線。軟體支援全機種零接觸配置（Zero Touch Provisioning）大幅簡化安裝流程，提升 5G 專網部署便捷性。

AI 輕薄型伺服器（AI Slim Server）專為高效能 Edge AI 及 5G vRAN 應用打造，搭載最新一代 Intel® Xeon® D 處理器，其 QAT（Quick Assist Technology）整合式工作負載加速器能為 CPU 運行的運算密集型程序提供超高效率的加解密與解壓縮能力。

伺服器所有 10G 乙太網路埠皆支援 PTP、SyncE，並可與 GNSS 全球導航衛星系統時間同步，提供奈秒等級精準對時，適用於港口、機場、智慧工廠其他智慧場域 5G 專網應用。

啓碁 800G 網路交換器採用 Broadcom Trident 5-X12 解決方案，頻寬為前代 Trident 4 兩倍速，且耗能更低。內建 AI 推論引擎（Inference Engine）可透過封包檢測，預測流量壅塞，並同步結合管控流量演算法，有效降低長尾延遲（long-tail latency），滿足 AI 數據中心所需的高計算需求。 AI 加值軟體服務，打造安全居家環境

啓碁 AI 加值軟體服務透過使用者友善的操作介面，整合 AI 技術、SON、Wi-Fi Mesh Network 和 Smart QoS 等解決方案，提供寬頻、低延遲及企業級資安的連網環境。