台光電去年EPS27.8元創新高外資估今明兩年再成長 評「買進」

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-26 13:03

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CCL 廠台光電 (2383-TW) 在去年第四季獲利大增至 26.4 億元挹注之下，全年稅後純益 95.78 億元，每股純益爲 27.8 元，美系外資調高台光電今明年獲利預估，每股盈餘分別由原先預估的 36.39 元及 46.26 元調高至 39.91 元及 48.68 元，重申「買進」評等，目標價調高至 865 元。

台光電 2024 年營收 643.8 億元，毛利率 27.9%，營業利益率 18.9%，稅後淨利率 14.9%，不僅三率三升，同時營收再創下歷史新高的營運佳績，每股純益為 27.8 元。台光電在尖端產品佈局、產品開發均符合尖端產業需求，繳出連七年業績持續成長並續創新高的亮麗成績單。同時，對去年股利配發 17 元現金股利。

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在台光電財報出爐後，美系外資調高台光電今明年獲利預估，每股盈餘分別由原先預估的 36.39 元及 46.26 元調高至 39.91 元及 48.68 元，重申「買進」評等，目標價調高至 865 元。

台光電公布第四季財報，2024 年第四季營收達 185.6 億元，續創單季歷史新高；第四季營業毛利率 28.5%，營業利益率 19.0%，稅後淨利率 14.2%。稅後淨利達 26.4 億元，每股盈餘為 7.7 元，再創單季新高。

台光電 2024 年營收 643.8 億元，營業毛利率 27.9%，營業利益率 18.9%，稅後淨利率 14.9%，不僅三率三升，同時營收再創下歷史新高的營運佳績，每股盈餘為 27.8 元。台光電憑藉著技術領先的優勢，在尖端產品佈局、產品開發均符合尖端產業需求，繳出連七年業績持續成長並續創新高的亮麗成績單。

台光電指出，新 AI 運算半導體將 AI 從雲端移至邊緣，快速推昇邊緣運算設備如手機及筆電等的需求，台光電 HDI 材料全球市佔第一，在 AI PC、手機需求增加下，台光電將受惠於風起雲湧的邊緣運算潮流。

隨著大型資料中心不斷擴張，人工智慧及雲端服務需要大量運算和數據處理，各類伺服器及交換器產品出貨量持續攀升，台光電憑藉著多年世界第一的高端 HDI 材料技術跨入高速材料領域，隨著客戶群的增加及產品材料出貨倍數增加，2023 年已成為全球高速材料市佔率第一的領導廠商，且 2024 及 2025 年市占率仍持續增加。

台光電指出，美國新政府擬加徵關稅，台光電領先布局，全球生產據點完整，在美國已有生產基地，馬來西亞廠預計第三季量產，不受關稅的影響。資訊傳輸的速度及品質要求愈來愈高，如雨後春筍般出現的大型語言模型業者，將快速推昇邊緣運算設備端的產品更加普及，台光電子不管是在雲端或是邊緣端的布局完整，對未來營運前景看好。