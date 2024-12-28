〈熱門股〉台光電獲外資連買20天創新天價630元周漲5.7%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-28 10:40

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高階基材 (CCL) 廠商台光電 (2383-TW) 在獲外資連續買超 20 個交易日，等於是 2024 年 12 月以來天天買超，12 月買超張數達 2 萬 9360 張，累計持股比例已達 33.7% 新高，27 日股價以 630 元創新天價，周漲 5.7%。

台光電 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠，在產品因 AI 及低軌衛星需求推升市況交易火熱，加上積極投資擴產兩岸及馬來西亞廠產能，更讓法人聯袂加碼。

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台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能，2026 年中山廠增加 60 萬張的月產能外，黃石廠再增購設備在現有廠內添加 30 萬張月產能，預計在 2025 第二季末開始量產，2025 年將增加約 20% 的產能，2026 年增加約 15% 產能，為全球及本地客戶提供服務。

台光電股價 27 日股價以 630 元創新天價，周漲 5.7%，也突破經 10 個交易日以來的平台整理區，KD 交叉向上，技術線型有利多方，將挑戰外資券商 10 月間提出的 654 元目標價位。