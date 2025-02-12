〈MSCI調整〉台光電獲MSCI納入全球標準指數成分股2/27盤後生效
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-12 08:49
MSCI 明晟今 (12) 日早晨公布季度調整，高階 CCL 台光電 (2383-TW) 一如法人所預料獲納入全球標準指數成分股，台光電受惠 AI 伺服器市場需求 2024 年營收及獲利雙雙改寫新高，台光電 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能。
MSCI 分別在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月進行權重及成分股調整，其中 5 月及 11 月為半年度調整，2 月及 8 月為季度調整。此次調整將在 2 月 28 日盤後生效，但因台灣適逢 228 連假休市，預計將提前於 27 日收盤後生效。
先前在 1 月 15 日外資券商對台光電的評等爲「優於大盤」，目標價爲 720 元。
台光電 2025 年 1 月營收 69.86 億創新高，月增 8.99%，年增 55.78%。
台光電 2024 年全年營收 643.79 億元，創新高，年增 55.9%。台光電 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠。
台光電在台灣原規劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，台光電董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。
台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能，2026 年中山廠增加 60 萬張的月產能外，黃石廠再增購設備在現有廠內添加 30 萬張月產能，預計在 2025 第二季末開始量產，2025 年將增加約 20% 的產能，2026 年增加約 15% 產能，為全球及本地客戶提供服務，以穩固台光集團在未來繼續維持在此高階網通低損耗材料世界第一的地位。
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