〈MSCI調整〉台光電獲MSCI納入全球標準指數成分股2/27盤後生效

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-12 08:49

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MSCI 明晟今 (12) 日早晨公布季度調整，高階 CCL 台光電 (2383-TW) 一如法人所預料獲納入全球標準指數成分股，台光電受惠 AI 伺服器市場需求 2024 年營收及獲利雙雙改寫新高，台光電 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能。

MSCI 分別在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月進行權重及成分股調整，其中 5 月及 11 月為半年度調整，2 月及 8 月為季度調整。此次調整將在 2 月 28 日盤後生效，但因台灣適逢 228 連假休市，預計將提前於 27 日收盤後生效。

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先前在 1 月 15 日外資券商對台光電的評等爲「優於大盤」，目標價爲 720 元。

台光電 2025 年 1 月營收 69.86 億創新高，月增 8.99%，年增 55.78%。

台光電 2024 年全年營收 643.79 億元，創新高，年增 55.9%。台光電 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠。

台光電在台灣原規劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，台光電董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。