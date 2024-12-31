〈2024封關〉台光電股價年漲幅61.78% 市值衝破2000億元成族群亮點
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-31 16:49
2024 年台北股市今 (31) 日封關，在 AI、高頻高速的運算需求湧現之下，PCB 族群以 CCL 廠台光電 (2383-TW) 股價表現最受矚目，台光電今天的股價收盤報 618 元，全年股價漲幅達 61.78%，市值躍上 2133 億元，僅次於欣興 (3037-TW) 的 2150 億元。
就專業 CCL 廠的 2024 年股價表現來看，台光電今天的股價收盤報 618 元，全年股價漲幅達 61.78%，而台燿 (6274-TW) 收在 170 元，與去年底收盤價比較，也上漲 34.92%，聯茂 (6213-TW) 收在 78.7 元，與去年底收盤價比較，下跌 7.19%，騰輝 - KY(6672-TW) 收盤價報 62.5 元，與去年底收盤價比較，下跌幅度達 30.71%。
台光電 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠。
同時，台光電在台原規劃劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，今天董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。
台光電 2024 年第三季營收 174.63 億元，創新高，毛利率 27%，季減 0.41 個百分點，年減 3.18%，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元台光電 2024 年前三季營收爲 458.14 億元，已超越任何一個整年度營收，毛利率 27.69%，年增 0.66 個百分點，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元。
在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的每個角落。各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電指出，台光電在各類伺服器、交換器及低軌衛星通訊均有領先同業的市占率，故未來成長動能充足。台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品的成長引擎帶動下，產能已接近全產全銷。因未來需求明確且台光電已在 2023 年成為此高階基板市場領導廠商，站上世界第一的位置。
台光電指出，台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能，2026 年中山廠增加 60 萬張的月產能外，黃石廠再增購設備在現有廠內添加 30 萬張月產能，預計在 2025 第二季末開始量產，2025 年將增加約 20% 的產能，2026 年增加約 15% 產能，為全球及本地客戶提供服務，以穩固台光集團在未來繼續維持在此高階網通低損耗材料世界第一的位置。
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