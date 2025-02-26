中國龍頭建商又有新消息 碧桂園：對恢復正常經營非常有信心！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-26 14:00

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中國龍頭建商碧桂園又傳來新消息，碧桂園日前召開 2025 年度工作會議，董事局主席楊惠妍總結了 2024 年的工作，並確立 2025 年的重點工作和未來發展規劃。

據《證券時報》周三（26 日）報導，楊惠妍表示，對碧桂園恢復正常經營非常有信心。「當前政策環境持續向好，我們對黨和國家充滿信心。市場方面，一線城市正在逐步恢復，部分區域也呈現上升趨勢。從公司自身來看，我們仍然有大量的資產，有優秀的團隊、凝心聚力的文化以及家族的持續支持，這些都為我們的未來發展奠定了堅實基礎。」

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楊惠妍在會上確立了 2025 年重點工作：上半年以保交屋為主，近期首先是落實好節後及時復工；下半年保交屋和保主體並重，為 2026 年進入正常經營狀態做好準備。

「今年保交屋的體量仍然較大，各項相關工作要比 2024 年做得更好。」今年上半年碧桂園將實行滾動預算管理，每月進行復盤和調整。

在支出端，碧桂園要「抓大不放小」，嚴格控制每一筆開支，確保資源高效利用；在收入端，碧桂園要努力拓展和提升收入來源，為保交屋和穩定經營提供支撐。

楊惠妍認為，未來房地產行業發展將逐步邁向工業化競爭新格局，更多的是要精細化發展，碧桂園必須要努力提升成本力、產品力和服務力，在每一個環節精益求精，打造獨特優勢，未來才有長足發展。

碧桂園總裁莫斌也在會上表示，2023 年下半年以來，碧桂園遭遇前所未有的困難，但在楊惠妍帶領下，碧桂園從未退縮，並且取得階段性成績。2024 全年交付房屋超過 38 萬套，近三年累計交付約 170 萬套房屋。

今年 1 月 21 日，碧桂園股票正式復牌，碧桂園也已經公布境外債務重整提案關鍵條款，並與七家銀行組成的協調委員會達成共識，債務重整工作正在有序推進。