銅該回家了！川普又揮關稅大棒 這回恐仍衝著中國來

鉅亨網編譯許家華 2025-02-26 10:26

‌



美國總統川普周二 (25 日) 表示，他正在考慮對銅徵收進口關稅，因為銅礦貿易行為涉嫌不公，且正在搶走美國人的就業機會，主張銅礦生產應該回歸美國。

川普署行政命令，指示商務部長和美國貿易代表「研究銅進口」，並終止「不公平貿易」。

‌



川普指出，隨著全球銅需求的增加，美國必須重新考慮其在該關鍵金屬生產中的角色。過去幾年來，美國的銅生產能力下降，對國家經濟和基礎設施建設造成了負面影響。

川普提到，外國國家在銅的生產上佔據主導地位，由於美國依賴外國開採、冶煉和精煉銅資源，其銅供應鏈面臨「重大脆弱性」，因此在全球市場上處於劣勢。

川普在社群媒體上表示：「關稅將有助於重建美國銅工業，並加強國防。美國工業依賴銅，所以銅應該在美國製造，現在是時候讓銅回家了。」

他強調，為了保護美國工人和促進經濟成長，政府應該考慮對進口銅產品徵收關稅，以鼓勵國內生產。川普的言論引發了對美國製造業未來的廣泛關注，並可能促使政府採取行動以重振銅產業。

根據人口普查局的數據，智利、加拿大和墨西哥是美國最大的銅供應國，但該命令似乎是針對全球最大銅精煉國中國。

美國擁有三座正在運作的冶煉廠，並且仍然是銅礦石和銅精礦的淨出口國。

川普早在 2 月就對鋼鐵和鋁徵收 25% 的進口關稅，聲稱此舉旨在提高這些金屬的國內產量。

此外，本周稍早川普宣布，對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅的計畫可能於下周生效。