銅價自1個月高點回落！高盛：本季末被加徵一成關稅機率50% 機率最低是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-20 16:50

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受美元走強和川普可能實施的關稅不確定性影響，多數基本金屬價格今 (20) 日下跌，包括上星期觸及一個月高點的銅價。

對於持有其他貨幣的人來說，美元走強使得以美元計價商品變得更昂貴。一位交易員說：「目前，我們只是在等待川普的就職典禮，希望新政府的政策能很快明朗化。」

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高盛今 (20) 日則表示，從銅價表現來看，美國在今年第一季末對銅加徵 10% 關稅的機率約為 50%。該投行分析師在寫給客戶的研究報告中說，這一數字與他們認為年底前對銅加徵一成關稅的主觀機率 50% 相似。

截至台灣時間今日下午 3 點 6 分，倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期銅價格走跌 0.3% 至每公噸 9167 美元，該期貨價格上周曾觸及一個月高點。

川普將於美東時間周一宣誓就職，他在競選期間曾談到對全球輸美產品普遍徵收 10% 關稅，對中國產品徵收 60% 關稅，並對加拿大和墨西哥產品徵收 25% 關稅。

高盛也指出，美國對包括石油在內加拿大商品加徵 25% 關稅機率接近 40%，高於該投行認為今年底美國將對加國商品加徵 25% 關稅的 15% 主觀機率。

當前布蘭特期油價格約為每桶 80.69 美元，美國西德州中質原油 4 月合約價格則持穩於每桶 77.36 美元。