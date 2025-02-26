美媒爆：川普廢除要求「通報盟國使用美製武器時可能違反國際人道法」指令

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-26 09:40

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兩名美國官員和一名知情人士周一（24 日）透露，川普政府已廢除前總統拜登於 2024 年 2 月簽署的《第 20 號國家安全備忘錄》，其中要求美國政府通報以色列等盟國在使用美製武器時可能違反國際法的行為。

據《華盛頓郵報》報導，這份由拜登簽署的備忘錄以現有武器轉讓相關法律為基礎，要求獲得美製武器的國家提供書面保證，即在使用這些武器時不會違反國際人道法，並協助美國提供人道主義援助，否則美方將暫停武器供應。

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《華盛頓郵報》取得的美國總統國家安全事務助理華爾茲發布的一份命令副本，包括川普立即廢除《第 20 號國家安全備忘錄》的決定。

川普政府廢除該備忘錄的決定招致批評。曾在拜登政府任職的高階官員勒蒙表示，廢除該備忘錄將導致更多平民被美製武器殺害，將損害美國的國際地位。

「川普政府撤銷《第 20 號國家安全備忘錄》的唯一作用，是向美國的合作夥伴發出信號，表明美國政府根本不在乎這些政府如何使用美國武器，無論他們的行為多麼不道德或非法。」勒蒙說。

《路透社》提到，馬里蘭州民主黨參議員霍倫認為，川普廢除備忘錄的決定「可恥」，「這對我國的國家安全、全球人權以及我國在世界上的地位都是一種損害。」