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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.0516元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 23:30


截至台北時間25日23:30，歐元/美元上漲0.005點漲幅達0.48%，暫報1.0516點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.26%
  • 近 1 週：-0.15%
  • 近 3 月：+0.47%
  • 近 6 月：-6.47%
  • 今年以來：+1.07%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.82，本日上漲0.4%
  • 紐元/美元相關性0.80，本日上漲0.26%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日上漲0.27%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.90，本日上漲0.18%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日上漲0.61%
  • 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲0.59%

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歐元/美元1.04970.30%
英鎊/美元1.26550.25%
紐元/美元0.5713-0.35%
澳元/美元0.6332-0.25%

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