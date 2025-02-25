外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.0516元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 23:30
截至台北時間25日23:30，歐元/美元上漲0.005點漲幅達0.48%，暫報1.0516點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.26%
- 近 1 週：-0.15%
- 近 3 月：+0.47%
- 近 6 月：-6.47%
- 今年以來：+1.07%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.90，本日上漲0.18%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日上漲0.61%
- 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲0.59%
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