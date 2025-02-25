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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.54%，報0.892元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 23:20


截至台北時間25日23:20，美元/瑞郎下跌0.0048點跌幅達0.54%，暫報0.892點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.98%
  • 近 1 週：-0.43%
  • 近 3 月：+0.35%
  • 近 6 月：+5.77%
  • 今年以來：-1.14%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.12%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日下跌0.57%
  • 美元/挪威克朗相關性0.66，本日下跌0.04%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日下跌0.43%
  • 英鎊/美元相關性-0.73，本日下跌0.32%
  • 紐元/美元相關性-0.68，本日下跌0.28%

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美元/瑞郎0.8921-0.52%
歐元/美元1.04990.32%
英鎊/美元1.26560.25%
紐元/美元0.5713-0.35%

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