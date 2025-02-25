外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.54%，報0.892元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 23:20
截至台北時間25日23:20，美元/瑞郎下跌0.0048點跌幅達0.54%，暫報0.892點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.98%
- 近 1 週：-0.43%
- 近 3 月：+0.35%
- 近 6 月：+5.77%
- 今年以來：-1.14%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日下跌0.12%
- 美元/瑞典克朗相關性0.75，本日下跌0.57%
- 美元/挪威克朗相關性0.66，本日下跌0.04%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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