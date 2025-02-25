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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.52%，報1.5001元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 23:10


截至台北時間25日23:10，歐元/加幣上漲0.0078點漲幅達0.52%，暫報1.5001點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.84%
  • 近 1 週：+0.38%
  • 近 3 月：+2.47%
  • 近 6 月：-1.26%
  • 今年以來：+0.18%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.59，本日上漲0.4%
  • 歐元/澳元相關性0.59，本日上漲0.69%
  • 英鎊/美元相關性0.40，本日上漲0.33%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.44，本日上漲0.4%
  • 美元/台幣相關性-0.41，本日上漲0.26%
  • 美元/印度盧比相關性-0.38，本日上漲0.53%

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