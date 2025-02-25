外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.52%，報1.5001元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 23:10
截至台北時間25日23:10，歐元/加幣上漲0.0078點漲幅達0.52%，暫報1.5001點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.84%
- 近 1 週：+0.38%
- 近 3 月：+2.47%
- 近 6 月：-1.26%
- 今年以來：+0.18%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.44，本日上漲0.4%
- 美元/台幣相關性-0.41，本日上漲0.26%
- 美元/印度盧比相關性-0.38，本日上漲0.53%
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