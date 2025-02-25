阻詐再進化！2指標監控國銀警示帳戶 觀察名單遲未改善恐面臨揭露

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-25 21:35

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全台詐騙猖獗，金管會今 (25) 日邀集銀行業者，召開警示帳戶觀察指標與督促改善機制會議，新增二項監控指標，一旦同時超過 100%，就會列入「觀察名單」，遲未改善恐面臨揭露在金管會網站上；此外，金管會也鼓勵業者考量實施 3 項防詐措施，包括未露全臉無法在 ATM 提款、定存解約或大額轉帳通知第三人、積極管控疑涉詐欺帳戶。

銀行局副局長侯立洋表示，防治詐欺是各界關注議題，金融機構也積極投入阻詐工作，不過，存款帳戶控管有待採取更積極的作為。金管會有二項評估指標，首先，會看當月警示帳戶占比除以存款帳戶占比；其次，新增警示帳戶月增率除以同業平均月增率，這二項比率一旦同時超過 100%，就會列為觀察名單。

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假設某銀行連續兩個月列入觀察名單，金管會將要求提報改善計畫。改善期間若仍連續兩個月列入觀察名單，就會在金管會網站上公布機構名稱。倘若改善具成效，金管會就會將其從觀察名單中予以移除。

侯立洋指出，實施日期會從今年 1 月份的警示帳戶統計來計算，逐月觀察。

侯立洋進一步表示，業者對於二項評估指標並無反對意見，但對於觀察名單公布在金管會網站上，有較多的討論，業者擔憂影響信譽或被詐騙集團利用，會去綜整意見後評估實施。

此外，金管會也有彙整外界給予的三項防詐措施，向銀行業者說明，建議一，提升 ATM 設備，提款人若是戴口罩未露出全臉，就無法完成提款或轉帳。不過，這件建議需要花費金錢和時間來升級設備，才有辦法進行人臉辨識。

侯立洋進一步指出，這項主要是由檢調提出的建議，業者回應，就技術上來說不困難，但需要時間和金錢來建置。不過，推行後是否會遭消費者客訴太過擾民，侯立洋坦言，確實有可能，但還是需要去斟酌做平衡。

建議二，定存解約或大額款項匯出前，設定通知第三人，這項建議也是請銀行業者評估。建議三，希望銀行積極對於疑涉詐欺的帳戶採取控管措施。