華孚2024年EPS 3.06元 擬每股配發1.22元現金股利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-25 19:33

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車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (25) 日公告 2024 年財報，2024 全年稅後純益 5.94 億元，年減逾 2 成，每股純益 3.06 元。另外，董事會也通過盈餘分派案，決議每股配發 1.22 元現金股利，配發率 39.9%。

華孚 2024 全年營收 58.31 億元，年增 0.98%；稅後純益 5.94 億元，年減 26%，每股純益 3.06 元。第四季營收 12.44 億元，季減 9.1%，年減 19.8%，稅後純益 0.64 億元，每股純益 0.32 元。

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華孚受到北美車廠客戶調整庫存影響，去年第二季開始營運衰退，不過總經理甘錦添先前指出，已經觀察到客戶安全庫存逐步恢復至合理水準，且從銷售狀況來看，終端需求並無減少，對整體市場持審慎樂觀態度。