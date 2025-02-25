今年漲幅吐光！加密貨幣大幅跳水 比特幣失守8.9萬大關 以太幣崩逾11%
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-25 17:21
全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 周二 (25 日) 跌逾 7%，一度跌至 88451.29 美元，創去年 11 月中以來新低並回吐今年以來漲幅，且自川普當選美國總統以來的漲勢也遭大幅逆轉。
根據 CoinDesk 數據，台灣時間周二下午 5 點 20 分，比特幣報 89200 美元左右，其他加密貨幣也下跌，以太幣 (ETH) 也跌逾 11%。
近來加密貨幣市場走勢動蕩，與去年 11 月初川普當選後風險偏好驅動漲勢形成鮮明對比。自川普上月就職以來，比特幣已下跌近 20%。
川普對盟友和地緣政治對手的「好戰」立場動搖市場信心，加上對通膨復燃擔憂揮之不去，使得加密貨幣近期遭大幅拋售。
加密貨幣交易所 Independent Reserve 執行長 Adrian Przelozny 說：「比特幣下跌可能是因為廣大的宏觀經濟不確定性，這種不確定性與川普宣佈的各種關稅有關，並在過去幾天衝擊大多數金融市場。」
此外，數位資產市場近期還發生一系列事件，包括史上最大加密貨幣竊案，以及阿根廷總統米萊捲入迷因幣醜聞。
周一 (24 日)，有消息稱 Infini 平台遭遇攻擊，近 5000 萬美元的虛擬貨幣資產疑似被盜，隨後該平台稱會全額賠償，兩天前知名加密貨幣交易平台 Bybit 更發生駭客入侵事件，駭客利用平台漏洞成功竊取逾 15 億美元，包括逾 40 萬枚以太幣和 stETH，並將其轉移至未知位址。
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