今年漲幅吐光！加密貨幣大幅跳水 比特幣失守8.9萬大關 以太幣崩逾11%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-25 17:21

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 周二 (25 日) 跌逾 7%，一度跌至 88451.29 美元，創去年 11 月中以來新低並回吐今年以來漲幅，且自川普當選美國總統以來的漲勢也遭大幅逆轉。

根據 CoinDesk 數據，台灣時間周二下午 5 點 20 分，比特幣報 89200 美元左右，其他加密貨幣也下跌，以太幣 (ETH) 也跌逾 11%。

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近來加密貨幣市場走勢動蕩，與去年 11 月初川普當選後風險偏好驅動漲勢形成鮮明對比。自川普上月就職以來，比特幣已下跌近 20%。

加密貨幣交易所 Independent Reserve 執行長 Adrian Przelozny 說：「比特幣下跌可能是因為廣大的宏觀經濟不確定性，這種不確定性與川普宣佈的各種關稅有關，並在過去幾天衝擊大多數金融市場。」