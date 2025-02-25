史上最熱新股！明天截止散戶已認購逾5兆 蜜雪冰城將成港股IPO「凍資王」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-25 15:50

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最新數據顯示，定於下周一 (3 月 3 日) 在港股上市的蜜雪集團招股持續火爆，散戶部分認購已達 3449 倍，截至今 (25) 日上午 11 點，認購金額達到 1.19 兆港元 (約 5.08 兆台幣)，而由於認購尚未截止，金額已接近快手的 1.2 兆港元，有望創下港股市場新股認購紀錄。蜜雪此次申購在上周五(21 日) 開始，此次招股將於本周三 (26 日) 截止，周四 (28 日) 公佈中籤。

目前，券商富途證券的融資認購額達到 7352 億港元，佔比為 61%，其次為輝立證券，達到 2000 億元，佔比 16%，此外還包括信誠證券、老虎證券等券商。

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根據蜜雪集團公告，此次 IPO 全球發售 1705.99 萬股 H 股，其中香港公開發售 170.6 萬股，國際發售 1535.39 萬股，發行價為每股 202.50 港元，募資總額約 34.55 億港元，發行後，蜜雪集團總市值預計達 763.55 億港元。

蜜雪冰城此次 IPO 吸引多家知名機構作為基石投資者，包括紅杉資本、高瓴資本、博裕資本、英卓資管及美團龍珠，合計認購金額達 2 億美元，佔全球發售股份的 45.09%。

蜜雪冰城是全球現做飲品門市數量最多的企業，截至 2024 年底門市總數達 4 萬 6479 家，超過星巴克和麥當勞，去年前三季營收人民幣 186.60 億元，年增 21.2%，淨利年增 42.3% 至 34.91 億元。

《新浪財經》報導，蜜雪集團之所以獲得市場熱捧有三大原因。首先，品牌規模效應與下沉市場壁壘。蜜雪冰城在 2021 年到 2024 年營收呈階梯式成長，核心驅動因素包括門店網路擴張跟供應鏈協同效應。

其次，資本化邏輯的「雙重確定性」是第二大原因，因蜜雪集團擁有 B 端獲利模式加上成本控制優勢。

此外，香港打算下調股票印花稅、優化上市規則，加上南向資金年內凈流入逾 2000 億港元，市場對消費龍頭估值修復預期升溫。蜜雪冰城發行本益比 17 倍，機構認為其估值具備安全邊際。

中金、高盛等保薦機構認為，蜜雪冰城供應鏈壁壘和萬店規模可支撐長期增長，目標價為每股 240 港元至 260 港元。