永信建去年EPS 16.03元年增27%登頂配息14.5元 配息率逾9成
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-24 15:25
銀行房貸緊縮與台灣央行第七波選擇性信用管制持續影響房市，而且以台灣的南部地區所影響最大，但高雄建商永信建設 (5508-TW) 今 (24) 日公布最新財報，全年營收以 100.35 億元創新高，年增 21.98%，稅後純益 34.85 億元創新高，每股純益 16.03 元，擬配發 14.5 元現金股利。
永信建設去年的現金股利配發率達 90.09%，同時，以今天永信建設收盤價 159.5 元計算，永信建設現金股利配發率達 90.09%，股利現金殖利率高達 9.09%。
永信建設 2024 年第四季營收 10.02 億元，毛利率 48.09%，季減 0.11 個百分點，年增 2.16 個百分點，稅後純益 3.08 億元，季減 71.33%，年減 73.29%，單季每股純益 1.42 元。
永信建設 2024 年全年營收 100.35 億元，毛利 48.05%，年增 1.97 個百分點，稅後純益 34.85 億元創新高，年增 27.72%，每股純益 16.03 元，擬配發 14.5 元現金股利。
2025 年永信建設預計有 4 個新案將陸續完工銷售，包含楠梓區「高雄大學二期」、鼓山區「龍華九期」、三民區「中都五期」、和仁武區「大昌二期」，4 案合計達 110 億元。
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