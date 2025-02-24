〈焦點股〉俄烏戰爭有望本周落幕 散裝業歡呼迎重建商機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-24 10:00

‌



傳出已長達 3 年的俄烏戰爭有望於本周結束，主要是因美國總統川普有信心本周與俄羅斯達成協議，而美國財政部長貝森特也將參與與烏克蘭的談判，討論如何開發其關鍵礦產資源。

‌



在此消息激勵下，波羅的海海峽型 (BCI) 最新報價日彈幅達 8%，一周來漲幅已逼近 40%，波羅的海巴拿馬 (BPI) 日漲 2.27%，周漲近 20%，推升 BDI 指數日漲 4.25%，周漲 23%。

慧洋表示，儘管市場仍觀望美國關稅政策的各種不確定因素，但戰後俄烏、紅海若進入重建階段，勢必帶動原物料需求成長。

正德則是在市況高度變化中，維持船隊的擴張計畫，截至目前為止，船隊達到 20 艘，並透過綁定長期租約，穩添成長新動能，正德指出，日前在中國廣州船舶交易所標得 3 艘載重噸各為 8.13 萬公噸的二手 Kamsarmax 型散裝貨船，第 3 艘預計 2 月底前交船完成。