俄烏戰後散裝航商吃和平紅利？中小型船隊受惠 但長約暫難見超級周期

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-20 11:56

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俄烏戰爭停火有望，未來重建商機相當可觀，國內法人出具報告指出，受制於港口大小，散裝航商反而以中小型船隊 Handy、Supramax 最受惠，同時，在美中政經局勢變化大的影響下，近期市場觀望仍重，客戶尋求長約狀況較少，暫難預期形成超級周期。

由於後市受到期待，散裝日租金報價全面翻揚，巴拿馬型日租金來到 9932 美元，海岬型約 7187 美元。

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從指數報價來看，波羅的海海岬型 (BCI) 日彈幅達 14.5%，近一周來反彈逾 20%，不過，近一個月來跌幅仍有 37%；而波羅的海綜合指數 (BDI) 回升至 904 點，漲幅 7.49%，近一周來漲幅 16%，波羅的海巴拿馬 (BPI) 指數和波羅的海超級靈便型 (BSI) 漲幅在 3-5% 左右。

散裝業者也指出，烏克蘭碼頭戰火中受損嚴重，造成大船不易靠港，反而使第一波重建商機以小型船需求量最大。