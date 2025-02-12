美財長本周造訪基輔！紐時：川普數周前也秘密指示中東特使Witkoff促進俄烏談判

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-12 15:30

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美國總統川普周二 (11 日) 宣布美國財長貝森特將在本周訪問烏克蘭，並與烏國總統澤倫斯基會面，而《紐約時報》同日則報導指出，川普已秘密指示中東問題特使 Steve Witkoff 促進俄烏之間的談判進程。

川普周二在 Truth Social 上說：「我將派遣財長貝森特前往烏克蘭與澤倫斯基總統會面。這場戰爭必須且將很快結束，太多的死亡和破壞了。美國在全球花費數十億美元，卻收效甚微。」

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同日，紐時也報導指出，川普數周前秘密授權 Witkoff 將工作範圍擴到中東以外，以開闢與俄國的談判管道，因川普認為擁有必要的談判技巧，有助於結束烏克蘭戰爭。

川普在個人層面上信任 Witkoff，兩人自 1980 年代以來一直是朋友。

消息人士還表示，Witkoff 在訪問俄國之前與俄國總統普丁的「親密盟友」舉行會談。

川普周一 (10 日) 接受《福斯新聞》訪問時表示，由於過去一周白宮與莫斯科和基輔的密切接觸，在解決烏國衝突方面取得了重大進展。

川普還說，烏國應確保美國在當地投資的資金安全，因為「雙方可能會達成協議，也可能達不成。烏克蘭有朝一日可能會變成俄羅斯一部分，或者也可能不會」。

此前美國總統國安顧問 Michael Waltz 發出聲明指出，美國總統中東問題特使 Witkoff 訪問俄國，以便與俄國商談在押美國公民 Marc Fogel 的釋放問題。

俄國總統普丁早前表示，願跟川普就兩國共同關心的所有問題進行平靜對話，川普則稱希望「立即」與普丁會面。

普丁上月在俄國聯邦安全會議常委會議上表示，解決烏克蘭衝突的目標不應是短暫的休戰，以及為了重新集結部隊和修整軍備需要的喘息機會，以便繼續衝突，而是取得長期和平。

普丁指出，俄國政府將繼續為俄國人民的利益而戰，這正是特別軍事行動的意義。烏克蘭的和平應建立在「尊重生活在該地區的所有人、所有人民的合法利益」的基礎上。

川普則表示，澤倫斯基擬達成解決烏克蘭衝突的協議，但沒有說明具體條件。