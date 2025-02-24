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加速AI布局！傳字節跳動延攬谷歌高級副總吳永輝加盟 親自操刀大模型開發

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-24 15:50

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加速AI布局！傳字節跳動延攬谷歌高級副總吳永輝加盟 親自操刀大模型開發（圖：Shutterstock）

在 AI 領域蓬勃發展的當下，人才成為各企業競爭的關鍵資源，谷歌 (GOOGL-US)17 年老將，DeepMind 研究副總裁、Google Fellow 吳永輝最新傳出正式加盟字節跳動大模型團隊 Seed，專注於大模型基礎研究搜索、AI for Science 科研工作，直接向執行長梁汝波彙報。

至於吳永輝加入之後，原本向朱文佳彙報的部分 AI 團隊轉向吳永輝彙報，以及朱文佳的具體職務變動，字節跳動迄今仍未回應。


知情人士透露，在谷歌的工程和技術職位體系中，Google Fellow 是一個非常高的技術職位，相當於副總裁級別，通常授予在技術領域有卓越貢獻的專家，負責引領公司的技術願景和推動創新。

2023 年，在谷歌大腦和 DeepMind 合併之後，吳永輝也參與到谷歌大模型 Gemini 的研發工作當中，Gemini 1.5 論文顯示他是 Core Contributor 之一，這意味著他在對 Gemini 項目有著重大影響。值得一提的是，目前谷歌只有兩位 Senior Fellow，分別是 Sanjay Ghemawat 和 Jeff Dean。

今年初，字節跳動剛啟動了代號為 Seed Edge 的 AGI 長期研究計劃，提出核心目標「做比預訓練和大模型反覆運算更長期、更基礎的 AGI 前沿研究」。不同於字節跳動此前快速反覆運算的機制，Seed Edge 強調寬鬆的研究環境和長週期考核，並為入選課題提供獨立算力支援。

Seed Edge 的成立意味著字節跳動對 AI 的野心還不止於模型與產品，還希望獲得持續提升智慧水平的創新能力。相比不斷更新模型，這是一個更「模糊」的目標，它所面臨的挑戰，不僅是數據、算力不夠，而是更根本的目標判斷與路徑選擇。

過去一年，字節跳動用密集發佈的大模型、豆包 App 等 AI 應用，展現了他們緊跟先進模型和做出有用戶規模產品的能力，到去年第四季，字節跳動旗下的豆包已成為國內日活第一的 AI 產品，底層視覺理解、文生圖、文本模型進入第一梯隊，但春節期間，DeepSeek 的橫空出世卻打破了這一局面。

對於當下正火的 DeepSeek，字節跳動高層反思了團隊在相關技術跟進速度方面的問題。

梁汝波表示，DeepSeek-R1 創新點之一的長鏈思考模式不是業界首創，去年 9 月 OpenAI 發佈長鏈思考模型並成為行業熱點後，字節跳動意識到技術的重大變化，但未特別覺得一定要馬上複現，早 1 個月晚 1 個月差別不大。「如果一開始重大問題就爭先，我們有機會更早實現。」

談及今年的 AI 業務佈局，梁汝波表示，字節跳動的 AI 業務將追求「智慧上限」、探索新的交互、加強規模效應，其中追求「智慧上限」是指相比追求某個具體產品的 DAU(日活躍用戶數)，把智慧本身作為最重要的目標，從而激發更多嘗試、不忽略關鍵技術節點。

目前，在 AI 領域已經兩次「掉隊」的字節跳動正全力追趕，試圖完成從「遲到者」到「破局者」的蛻變。

根據浙商證券研究報告，2024 年字節跳動在 AI 上的資本開支達 800 億人民幣，接近百度、阿里巴巴和騰訊三巨頭的總和約千億人民幣，今年更是翻倍至 1500 億到 1600 億人民幣，其中 900 億用於 AI 算力卡採購，700 億投向資料中心基礎設施建設及配套硬體。

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DeepSeekAI谷歌Google Fellow吳永輝字節跳動Seed Edge大模型

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