半導體、AI用電需求疑慮 台電：協和電廠更新計畫有利北北基穩定供電

國科會旗下智庫 DSET 昨 (20) 日發布報告，分析台灣半導體產業水電使用需求，並關注電力北送的挑戰，台電回應，政府已將半導體、AI 新興技術等用電需求納入長期規劃。該報告強調台灣目前雖無缺電疑慮，但高度仰賴區域調度，台電強調，針對北部區域的電源開發，正積極推動協和更新計畫，就近供電，將有助於平衡區域供電，減少跨區送電的依賴，對於北北基穩定供電更是關鍵。



台電指出，在長期電力供給規劃方面，不含再生能源新增量，目前規劃 2024 至 2033 年大型機組裝置容量淨增加 1,786 萬瓩，大於預估用電需求成長，可確保供電穩定。



台電進一步指出，台灣整體不缺電，但北部地區長期依賴中、南部地區的電力輸送，影響區域供電穩定性。長途輸送電力除將增加能源耗損，也將增加電網負荷及風險。反之，如果每個區域自己都有充足的電源，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性，因此電源開發須以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。台電於北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，盼各界持續支持電力建設興建，共同提升電力供應的韌性和穩定性。



台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，需靠區域外其他電廠長途輸送電力，影響電網穩定。因此推動協和電廠「以氣換油」，就地新建自主電源也能維持供電的區域平衡。



台電說明，電力供應不只需要充足的電源，也需要相對應的電網建設。台電持續推動強化電網韌性建設計畫，穩健執行電網分散工程，逐步降低電網集中風險及穩定區域供電，並透過電網擴充更新、廣增儲能設備及推動變電所屋內化，提升設備穩定程度，達到穩健電網體質，提升電網整體韌性。