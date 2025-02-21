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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.52元，預估目標價為301元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.45元上修至11.52元，其中最高估值12.27元，最低估值11.15元，預估目標價為301元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.27(12.27)12.9914.64
最低值11.15(11.15)11.5812.53
平均值11.54(11.49)12.1813.23
中位數11.52(11.45)12.2313.08

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值340,811,730363,136,810387,188,140
最低值337,500,360350,844,830364,842,410
平均值338,646,870357,784,980379,131,790
中位數338,422,500358,075,670379,127,400

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.218.938.529.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		317,041,854290,434,137262,735,464258,494,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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