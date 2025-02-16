台水與台化攜手推綠電 沙鹿配水中心小水力發電啟用 每年供電480萬度

台水公司於 14 日正式啟用與台灣化學纖維股份有限公司 (1326-TW) 合作之「沙鹿配水中心小水力發電」設施，攜手跨足綠能新版圖，在永續發展與能源轉型領域持續邁進。該設施預期年發電量可達 480 萬度，每年減碳 2371 噸。



台水公司說明，透過盤點各適合場域，擇定於沙鹿配水中心場域設置，此小水力發電裝置容量規劃 715 瓩（kW），為運用配水中心與前端隧道口調節池 76 公尺之水頭差，將原本於調節池緩衝消耗之位能，轉而進行發電利用，完工後預期年發電量可達 480 萬度，相當於台灣 1,333 戶家庭一整年用電量，且年減碳量可達 2,371 噸，相較臺北大安森林公園年吸碳 389 噸，減碳量為吸碳量之 6 倍有餘，達成環保利用外，於經濟效益上更是雙贏。



台水公司表示，小水力發電具高發電效率及低碳排的優勢，台水運用既有供水管線，於供水安全及穩定前提下發展小水力發電，已設利嘉淨水場、南化水庫下游管線小水力發電案，此「沙鹿配水中心小水力發電案」展現台水公司持續推動綠色能源發展的決心，並將為減少碳排放、提升能源利用效率提供重要支持。