工業富聯2024年淨利年增1成創新高 AI伺服器營收成長超過150%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-21 18:00

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鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 今 (21) 日發布去年業績快報，全年營業收入 6091.35 億元人民幣(下同)，年增 27.88%；歸母淨利潤 232.16 億元，年增 10.34%，營收利潤均創新高。

市場關注的 AI 業務方面，工業富聯表示，雲計算板塊營收占公司整體營收首度超過 5 成，AI 伺服器營收成長超過 150%；占整體伺服器比例由 3 成提升至 4 成以上；通用伺服器營收也成長 20%，優於整體市場趨勢。

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以客戶類別來看，雲服務商伺服器營收成長超 80%，占整體伺服器營收比例首次過半；品牌商伺服器營收也在北美 Tier-1 品牌客戶加大 AI 伺服器採購情形下，成長超過 70%，同時，與客戶共同研發的下一代新產品也已陸續出貨。

工業富聯表示，全球 AI 算力基建需求呈持續增長態勢，AI 正加速步入規模化應用階段，公司依託 AI 全產業鏈垂直整合及智慧製造等優勢，主營業務實現突破性進步。

通訊及移動網路設備方面，公司持續緊跟數位經濟與 AI 發展的步伐，通過先進技術研發及產能佈局，出貨實現穩健成長，持續鞏固了在行業內的領先地位。