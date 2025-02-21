〈智原法說〉去年Q4獲利探三年半低點 全年EPS 4.04元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-21 15:44
ASIC 業者智原 (3035-TW) 今 (21) 日召開法說會，受產品組合影響、毛利率下降，稅後純益 2.36 億元，季減 10.6%，年減 26.2%，每股稅後純益 0.91 元，下探三年半來低點，累計全年為 4.04 元。
智原去年第四季營收 29.53 億元，季增 2.4%，年增 4.6%，毛利率 42.8%，季減 3.6 個百分點，年減 3.1 個百分點，營益率 6.4%，季減 4.3 個百分點，年減 9.8 個百分點，稅後純益 2.36 億元，季減 10.6%，年減 26.2%，每股稅後純益 0.91 元。
智原去年全年營收 110.65 億元，年減 7.5%，毛利率 45.7%，年增 1.3 個百分點，營益率 9.7%，年減 6.6 個百分點，稅後純益 10.41 億元，年減 34.5%，每股稅後純益 4.04 元。
財務長曾雯如表示，去年全年因客戶去化庫存因素，量產 (MP) 營收下降、佔全年營收比重也降至 66%，IP、NRE 營收則雙雙成長並創下新高，佔營收比重也分別提升至 14%、20%。
依量產的製程別來看，智原去年第四季受惠 14 奈米以下的產品開始貢獻營收，14 奈米以下營收比重大幅提升至 36%，28 奈米為 4%，40 奈米佔 20%，55-90 奈米佔比 36%，0.11-0.18 微米比重也降至 4%。
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