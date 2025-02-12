〈鴻海開工團拜〉劉揚偉看好DeepSeek效應 帶動AI邊緣應用蓬勃發展

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-12 19:01

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鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日表示，DeepSeek 出現對 AI 市場帶來正面影響，讓樂中型公司也會開始購買 AI 伺服器，並帶動邊緣 AI 市場蓬勃發展，進而帶動算力需求。

劉揚偉指出，DeepSeek 是利用已經訓練好的系統訓練一套新系統，其實這個方法過去學界、一些做小 IC 的公司都有在用，只是以前大家可能認為不合法，都偷偷摸摸做。

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不過，劉揚偉認為，DeepSeek 的出現讓原來不太認為可以參與大語言模型 (LLM) 工作的公司都可以開始參與，AI 伺服器過往購買的公司都是大的算力公司，現在看到越來越多中型公司開始購買 AI 伺服器、購買自己想要的模型。

此外，劉揚偉也看好，DeepSeek 也將帶動邊緣 AI 蓬勃發展，因為以前邊緣端不知道甚麼適合適的模型，但 DeepSeek 可以讓這些邊緣端有小的 AI 模型可以採用，將推升算力需求。