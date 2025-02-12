〈鴻海開工團拜〉劉揚偉看好DeepSeek效應 帶動AI邊緣應用蓬勃發展
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-12 19:01
鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日表示，DeepSeek 出現對 AI 市場帶來正面影響，讓樂中型公司也會開始購買 AI 伺服器，並帶動邊緣 AI 市場蓬勃發展，進而帶動算力需求。
劉揚偉指出，DeepSeek 是利用已經訓練好的系統訓練一套新系統，其實這個方法過去學界、一些做小 IC 的公司都有在用，只是以前大家可能認為不合法，都偷偷摸摸做。
不過，劉揚偉認為，DeepSeek 的出現讓原來不太認為可以參與大語言模型 (LLM) 工作的公司都可以開始參與，AI 伺服器過往購買的公司都是大的算力公司，現在看到越來越多中型公司開始購買 AI 伺服器、購買自己想要的模型。
此外，劉揚偉也看好，DeepSeek 也將帶動邊緣 AI 蓬勃發展，因為以前邊緣端不知道甚麼適合適的模型，但 DeepSeek 可以讓這些邊緣端有小的 AI 模型可以採用，將推升算力需求。
至於負面影響方面，劉揚偉認為，未來會看到越來越多的 LLM 出來，哪個會是主流得花一番功夫才看得出來，但對整體市場來說是好的，目前鴻海也有在研究 DeepSeek，但合作並沒有看法。
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