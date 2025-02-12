〈鴻海開工團拜〉劉揚偉：AI伺服器第二隻腳很強壯 今年業績看好拚8兆元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-12 11:48
鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日舉辦新春開工團拜，劉揚偉表示，今年因為有 AI 伺服器第二隻腳，所以整年度看整個集團會比去年好滿多的，一定會超過 7 兆元、力拚 8 兆元，資本支出也會增加。
劉揚偉表示，第二隻腳長得滿強壯的，但營收能多接近 8 兆元，還是要看市場情況，但看起來還不錯，而資本支出主要有兩個原因，一個是地緣政治蓋新廠房；另外個是「3+3」新產業投資擴大。
劉揚偉進一步指出，「3+3」布局經過 3-4 年的積累，現在要擴大量，今年年底北美車廠，新的資本支出，跟日本車廠新的合作案，也會增加資本支出。
而鴻海大客戶輝達 (NVDIA)(NVDA-US)GTC 2025 大會預計將於 3 月 17 至 21 日在美國聖荷西舉行，劉揚偉表示，會跟輝達執行長黃仁勳見面，且依照傳統會一起吃個飯。
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