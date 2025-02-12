〈鴻海開工團拜〉劉揚偉：川普關稅政策目前影響不大 跟合作夥伴在美國有相關安排

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-12 12:47

‌



川普雖然宣布對墨西哥所有商品課徵 25% 關稅的政策延緩實施，但市場仍關注鴻海集團的墨西哥 AI 伺服器產能是否受影響，對此，劉揚偉表示，現在關稅還沒有發生、還在觀察中，但集團在墨西哥及美國都有相關的一些安排。

‌



劉揚偉進一步指出，鴻海一直以來都在做全球化布局，所以有能力因應，會隨著關稅安排不同的產能規劃，除了美國、墨西哥外，台灣跟越南的伺服器產能也會做調整。