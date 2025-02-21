〈台幣〉狹幅量縮盤整 收32.745元 升值4.6分
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-21 17:38
主要亞幣今 (21) 日再度呈現升貶互見態勢，而新台幣全日處於升值，終場收在 32.745 元，升值 4.6 分，台北外匯經紀公司成交值 8.22 億美元，也維持在相對低量。
新台幣今日以 32.73 元、升值 6.1 分開出後，最高來到 32.715 元，終場收在 32.745 元，升值 4.6 分，全日高低價差僅 6.6 分，顯示市場仍處在觀望盤整期。
觀察主要亞幣，新台幣漲 0.14%，人民幣和港幣均微升，不過，韓元貶值約 0.2%，泰銖貶逾 0.25%，星元更貶達 0.3%，日元貶近 0.5%。
法人分析，美國總統川普透露，美國可能和中國達成新貿易協議，顯示川普對化解美中貿易衝突持開放態度，且關稅戰主要目的在於談判籌碼，使全球股市恐慌情緒邊際效用遞減。
不過，美國昨公布 1 月領先指標意外萎縮，以及美國上周初領失業金人數高於市場預期，擔憂經濟狀況的情緒稍見轉強。
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