Moxa攜手泓德能源搶攻全球智慧電網 在半導體、製造業、電力能源等領域取得成果

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-21 15:28

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工業通訊大廠 Moxa 積極佈局綠能轉型，預計 2025 年將迎來強勁成長，主因是製造業中小企業啟動綠色轉型，以及台灣智慧電網持續朝數位化和智慧化發展；並攜手泓德能源 (6873-TW)，共同搶攻全球智慧電網市場，已在半導體、製造業、電力能源等領域取得顯著成果。

Moxa 泛亞暨台灣區總經理林世偉表示，全球儲能容量從 2024 年的不到 90GW，短短一年內激增至 170GW，預計至 2030 年將達 1,500GW，成長幅度超過 8 倍。目前全球電網總長約 2,500 公里，預計至 2040 年將增加 6,500 公里，突破萬公里規模。

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根據國際能源署（IEA）報告，全球用電需求每年將成長約 3.9%，主要來自經濟成長、極端氣候導致空調用電增加，以及電動車（EV）滲透率提升。

泓德能源研發長蔡知達指出，因應全球淨零碳排趨勢，再生能源需求持續攀升，帶來電網調度的挑戰。儲能與需量反應等彈性資源同步加速發展，需要雲端與地端的整體協同運作，並倚賴 AI 技術分析與決策。

Moxa 預期工業網通市場需求將持續成長，特別是在智慧電網、儲能系統及多元再生能源併網等關鍵領域，將持續投入高可靠度、符合國際資安標準的網通設備，協助企業實現 2030 年及 2050 年淨零碳排目標。

在綠能基礎設施方面，Moxa 已協助台灣智慧電網建設，包括升級變電所 IEC 61850 系統，並參與超過 1,400 個饋線站點自動化。公司設備更應用於超過 50% 的台電電力交易平台儲能建置，助力再生能源應用的智慧化發展。