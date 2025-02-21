日元應聲漲至149.3！日本1月核心CPI年增3.2% 強化央行進一步升息前景

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-21 08:29

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最新數據顯示，日本 1 月通膨率從去年的 3.6% 攀升至 4%，創 2023 年 1 月以來新高，且扣除生鮮食品的核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，為 2023 年 6 月以來最大增幅，加速程度超過《路透社》調查經濟學家預期的 3.1%。

根據日本總務省今 (21) 日公布的數據，該國整體通膨率連 34 個月高於日本央行(BOJ)2% 目標，而 BOJ 密切關注、扣除生鮮食品跟能源的「核心 - 核心」通膨率上月也小幅攀升至 2.5%。

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最新的通膨數據也增強 BOJ 升息的理由，BOJ 上月已升息 0.25% 至 0.5%，並對通膨風險和日元疲軟提出警告。

最新數據也顯示，日本總體通膨率在 G7 國家排名前列，凸顯 BOJ 近來有關需要關注上行風險的言論。儘管 BOJ 總裁植田和男在一年之內升息三次，但通膨的持續走強恐助長對下次升息將早於預期的猜測。

植田上月表示，若薪資繼續上漲並支撐消費，將準備繼續升息，讓企業繼續加薪。

根據一項私人部門公布的調查，大多數經濟學家預期下一次升息時間點落在今年下半年。