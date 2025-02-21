〈日股收盤〉日元回貶日經翻紅，寶可夢卡牌遊戲商DeNA飆漲13%

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焦點股部分，擁有寶可夢卡牌的遊戲應用程式商 DeNA 飆升 13.89%。專門研究中小型股的一吉綜合研究所 (いちよし経済研究所) 將該股投資評級由「B」上調至「A」，並將目標股價由 2100 日元上調至 6800 日元，激起市場追捧興趣。