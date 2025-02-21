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〈日股收盤〉日元回貶日經翻紅，寶可夢卡牌遊戲商DeNA飆漲13%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-21 15:42

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〈日股收盤〉日元回貶日經翻紅，寶可夢卡牌遊戲商DeNA飆漲13%。(圖:shutterstock)

受到日元回貶提振，日經 225 指數 (NKY) 周五 (21 日) 翻紅，市場觀望氣氛依舊偏重，最終小漲 0.26% 或 98.90 點作收，報 38,776.94 點，結束連二黑。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.07% 或 1.93 點，報 2,736.53 點。


日元週四一度漲破 150，來到去年 12 月以來最高價位 149.64 日元
然而，日本央行總裁植田和男周五表示，如果長期利率大幅上升，央行隨時準備增加公債購買規模。

這一席話暗示準備干預債市以平息殖利率的飆升，消息帶動日本公債殖利率下跌、日元匯率貶回 150 價位。

半導體類股漲跌互見，雷太光電上漲 2.69%，東京威力科創上漲 1.01%，愛德萬測試上漲 0.52%，DISCO 下跌 0.99%。

焦點股部分，擁有寶可夢卡牌的遊戲應用程式商 DeNA 飆升 13.89%。專門研究中小型股的一吉綜合研究所 (いちよし経済研究所) 將該股投資評級由「B」上調至「A」，並將目標股價由 2100 日元上調至 6800 日元，激起市場追捧興趣。


 

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