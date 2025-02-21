〈航運指數〉美國線運價崩跌18% 短期恐還有向下修正空間

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-21 16:44

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上海航交所今 (21) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 163.74 點至 1595.08 點，跌幅 9.31%，四大長程航線連袂跌，尤其美國線暴挫 18% 左右，貨攬業者不諱言，傳統淡季期間看到美國線運價還有向下修正的空間，短期不太樂觀。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周重挫 871 美元至 3954 美元，減幅高達 18%，合計過去二周來修正已多達 30%。

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美西線每 FEU 報價則是暴挫 637 美元，來到 2907 美元，減幅 17.97%。

而歐洲線運價微跌 30 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 1578 美元，跌幅 1.87%。

地中海線運價也同步跌，每 TEU 為 2624 美元，下挫 191 美元，跌幅 6.79%。

由於目前處農曆年後相對淡季，貨攬業者不諱言，美國線運價恐仍有下探空間，情況不太樂觀。