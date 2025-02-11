紅海航運回升遲緩 停火協議脆弱引發不安

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 20:20

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彭博周二 (11 日) 報導，儘管葉門什葉派激進團體「青年運動」(Houthis)叛軍自上月宣布停火以來未再發動攻擊，但紅海的船隻交通復航仍然緩慢，近幾周未見明顯回升。

根據由西方海軍聯盟管理的聯合海事資訊中心 (Joint Maritime Information Centre, JMIC) 提供的資料，儘管「青年運動」宣佈停火，但通過亞丁灣 (Gulf of Aden) 的船隻數量依然未有顯著變化。該中心負責匯集來自多國海軍的數據，並監控與「青年運動」相關的攻擊事件。

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全球最大航運公司的高層警告，儘管紅海的局勢暫時平靜，但由於中東地區局勢的不穩定，任何回流至紅海的船隻活動都將是緩慢的。運輸業者仍然偏好繞道非洲南端這條較長但相對安全的航線。

由伊朗支持的「青年運動」自 2023 年以來，開始針對與以色列相關的及西方國家船隻發動攻擊，支持哈瑪斯對抗以色列。儘管停火協議已於上月達成，但該協議的脆弱性本周再次流露，雙方互相指責對方違反協議條款。

美國總統川普表示，如果本周末人質未能歸還，以色列應取消與哈瑪斯的停火協議，這可能會引發更多敵對行為。