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聯策發行3500張現增股完成募集2.1億元 現增股2/26掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 14:09

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聯策科技董事長林文彬。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB、半導體及智動化設備廠聯策科技 (6658-TW) 以發行 3500 張現增股籌資，今天宣布完成募集 2.1 億元資金，聯策科技指出， 現增股訂 2 月 26 日上市買賣。

聯策科技現增股以每股 60 元溢價發行，今 (21) 日聯策股價收盤報 73.9 元。


聯策科技 2024 年全年營收 15.95 億元，毛利率爲 22.85%，年減 1.06 個百分點，全年稅後純益 3597 萬元，年增 19.57%，每股純益 1.09 元。今天的聯策科技董事會並決議去年股利超額配發 1.2 元現金；股東會 5 月 7 日召開。

聯策科技以科技類股申請上市，包括迅得 (6438-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是重要股東。

聯策於 2002 年成立初期以設備代理，逐步發展自有技術雙向深耕，並聚焦於「AI 機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前主要三大產品線包括 AI 機器視覺設備、濕製程智慧化及生產智動化產品。聯策近年更跨足研發半導體晶圓檢測、量測設備領域，並且將在桃園中壢投資 11 億元設立新廠。

除聯策之外，台灣先進半導體製程及封裝產業需求擴張，台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 積極擴廠，設備廠迅得 2025 年營運走旺，同時，迅得將發行現增股 4000 張籌資，訂價以每股 185 元發行，將募集 7.4 億元。

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日月光聯策營收設備迅得

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