青埔房市仍在上漲中 還能買嗎？在地房仲：自住、商用需求高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 09:21

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近幾年，青埔高鐵特區的房市在各種建設題材的挹注下表現亮眼，房仲業者彙整實價登錄，統計近三年青埔高鐵特區的房價，結果顯示，區內 A17、A18、A19 三大生活圈的平均房價均呈現上漲趨勢，漲幅落在 16.2%-25.1% 不等，甚至還有不少預售屋、成屋的成交單價已經站上 7 字頭。

對此，中信房屋青埔高鐵站前加盟店店長楊珮綸表示，青埔話題度高、重大建設多，又有高鐵、機捷的交通優勢，使得該區域的房市前景相當值得期待。隨著整體房市趨冷，投資客大量離場，近半年青埔的交易量確實有所放緩，但農曆年後市場已出現小幅回暖的跡象，不少客戶仍在積極看屋。

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楊珮綸指出，目前青埔的買方客群以自住需求佔最大宗，主要有以下幾類，首先是雙北及新竹縣市的外溢買盤，青埔的房價具明顯優勢，且從桃園高鐵站搭乘高鐵僅需 11 分鐘就可以抵達板橋、新竹，還沒有高速公路塞車的困擾；其次是退休族，青埔高鐵特區規劃整齊，又有書法公園、青塘園、美術館、老街溪等水岸綠地景觀，居住環境舒適愜意；再來還有航空業就業人口、桃園當地的換屋族和首購族等。

楊珮綸認為，青埔房市前景可期，使得建商的開價仍有維持高檔的信心，目前區內預售案的開價大多落在 6-7 字頭，在比價效應下，最近也有愈來愈多的民眾開始關注中古屋市場，目前青埔高鐵特區屋齡 10 年內中古屋的房價普遍仍在 5 字頭，總價 1,500-2,000 萬就能買到兩房含車位的電梯大樓，性價比高。

另外，楊珮綸也指出，AI 題材持續升溫，國泰人壽 BOT 開發案也為青埔注入強勁的發展動能，近期還有不少民眾指名要購買高鐵站周遭 20-40 坪左右的商辦產品，買方大多來自科技業、軟體業，用於設置辦公室或工作室，另有部分買方則是出於長期置產考量，目前高鐵站前商辦產品的成交單價普遍落在每坪 45-55 萬元。