調查：若川普實施關稅 多數在越南美國製造商將裁員

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-20 17:40

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根據越南美國商會 (AmCham) 的一項調查顯示，若美國川普政府對這個仰賴出口的東南亞國家實施關稅，大多數在越美國製造商可能被迫裁員。

這項調查於 2 月 4 日至 11 日進行，當時美國總統川普已經批准對鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅，並且預先宣布將對存在貿易失衡的國家，以及半導體、汽車和藥品等特定行業，徵收更廣泛的互惠關稅。

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調查發現，81% 的受訪者對潛在關稅表示擔憂，其中製造商的比例增至 92%。美國商會在聲明中表示：「在製造商中，近三分之二的企業預計可能出現裁員」。

由於川普於 2018 年首任任期內對中國實施關稅後，製造商近年將業務從中國轉移到越南，越南從中受益。當地政府更新至 1 月底的數據顯示，越南超過 5000 億美元的外國投資中，有 60% 以上投入在製造業。

美國商會在新聞稿中表示：「許多企業擔心，關稅增加導致的成本可能會擾亂供應鏈，並迫使他們重新考慮其營運。」

據報導，在川普宣布對中國、墨西哥和加拿大徵收關稅後，原本在越南設有製造業務的外國投資者基本上仍然感到樂觀。但隨著新的關稅威脅，這種情緒已有所改變。

一位在越南擁有長期經驗的投資顧問表示：「每個人都預期會出現問題，但坦白說，我們對所謂的互惠關稅感到驚訝，因為這是一個非常奇怪的措施。」