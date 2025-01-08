越南對美國貿易順差飆升 恐成川普關稅箭靶

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-08 17:00

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美國公布數據顯示，2024 年前 11 個月，美國對越南的貿易逆差超過 1100 億美元，在越南貨幣兌美元創紀錄貶值的情況下，越南的出口隨之快速成長。

美國統計局周二 (7 日) 公布，美國對越南的赤字較上年同期成長近 18%，也讓越南對美國的順差位居全球第四，僅次於中國、歐盟和墨西哥。

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由於美國總統當選人川普威脅要對所有美國進口產品，徵收高達 20% 的關稅，分析人士認為，這一巨大差距，將成為依賴出口貿易的越南，所要面臨的主要風險。

近幾個月越南盾大幅貶值，目前兌美元匯率接近歷史最低點，這也加劇了這種風險。由於越南是受到貨幣操縱潛在調查的國家之一，華盛頓密切關注著這一趨勢。

越南國際律師事務所 Luther 的負責人 Leif Schneider 表示：「如果美國認為越南故意壓低越南盾匯率，以獲取不公平的貿易優勢，可能會再次引發對其操縱貨幣的指控。」

川普在第一個總統任期結束時，美國財政部宣布越南和瑞士為貨幣操縱國，原因是它們干預市場以壓低本國貨幣的價值。越南央行曾表示，如果匯率變動對經濟造成不利影響，該行將準備好干預外匯市場，並在過去出售美元以支撐越南盾。