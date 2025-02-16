繼越南之後 製鞋業及鞋材業密集投資印尼迎市場需求復甦

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-16 10:40

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繼中南半島的越南之後，總人口達 2.8 億人印尼，成為製鞋業老將新兵競相投資設廠迎接市場需求復甦的籌設新廠熱門地點，而包括在台將 IPO 的製鞋業中傑 - KY(6965-TW) 董事會通過對印尼總金額逾 2.01 億美元 (新台幣 64.7 億元) 的投資案，這也是中傑 - KY 繼在印度投資之後的在非中國大陸最新投資規劃。

中傑 - KY 在印尼的投資案先期投資在 600 萬美元，預計在 2026 年投產，先期年產規劃 350-400 萬雙；同時，以中傑 - KY 積極在兩岸以外的印尼、印度等國投資，也預估到 2028 年達成在中國大陸產值與非中國地區產值各占 50% 的目標。

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同時，中傑 - KY 今年預估資本支出達 3000 萬美元，高於 2024 年，主要在投資包括印尼、印度的新廠、新產能開發案。

寶成在大陸、印尼、越南、柬埔寨、緬甸、孟加拉均設有鞋廠，接下來印尼及印度作為擴產重心，包括印尼的西爪哇、中爪哇都有擴廠計畫，增添未來營運增長動能。同時，寶成並通過最新在印度投資超過 2 億美元擴廠。

同時，鈺齊 - KY 近期對印尼孫公司再加碼投資 2000 萬美元，一舉推升對此一印尼孫公司投資金額到 6000 萬美元，同時，各製鞋業者對印尼的投資都在加碼中。。

就鈺齊 – KY 而言，生產工廠遍布中國大陸、越南及柬埔寨，鈺齊 - KY 為擴大產能，2023 年設立柬埔寨齊錠廠、越南鈺騰廠，2024 年設立印尼齊樺廠，擴大海外生產據點。但在各區域產值比重，鈺齊 – KY 在 2024 年的越南、柬埔寨、中國占比分別為 58.93%、 27.47% 及 13.6%，仍以中南半島區域爲主。

鈺齊 - KY2024 年營收 146.11 億元，毛利率 19.08%，年增 0.17 個百分點，稅後純益 13.76 億元，年減 8.05%，每股純益爲 7.23 元。

而來億 - KY 日前則公告由印尼億宥新廠取得 BIP 工業區 8.7 公頃土地；來億 - KY 表示，因持續看好未來需求，來億 - KY 決議以新增 1 億美元擴大印尼投資，新增印尼第三個工廠。未來隨著印尼新廠陸續投入及量產，產能大幅增加，將挹注成長新動能。

志強 - KY 維持 2025 年正向看法，目前訂單能見度已達今年中，全年營運展望樂觀，志強 - KY 投資逾 6000 萬美元的印尼廠新產能將於 4 月開始投產，學習曲線優化下，下半年的新產能貢獻將逐步提升，預估新廠 2025 年將貢獻增加 65-70 萬雙產能，2026 年持續提升產能。