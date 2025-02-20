市場對日銀將提前升息預期提高 日元升至年內新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-20 14:10

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日元兌美元匯率周四 (20 日) 表現超越所有主要貨幣，創去年 12 月以來新高，市場預期日本央行可能提前升息。

日元周四一度上漲 0.8% 至 150.21 兌 1 美元，是自 12 月 9 日以來未曾觸及的水準。 日本政府債券殖利率也在上升，10 年期基準債券殖利率創下 2009 年以來的新高。 隔夜指數交換利率顯示，央行在 7 月會議上升息的機率為 83%，高於本月初的 70% 左右，且目前市場認為 9 月升息已成定局。

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日本央行總裁植田和男周四表示，他與日本首相石破茂的會面中，沒有討論殖利率上升的問題。 日本央行理事高田創周三也表示，繼續考慮逐步升息非常重要，他還說，日本的債券殖利率正隨著市場對經濟的看法而變動。

野村證券外匯策略主管 Yujiro Goto 在最新報告中表示：「高田沒有對殖利率上升表示任何擔憂，這一點意義重大。」 他表示，這為日本政府債券殖利率和日元的進一步上漲留下了空間。

日本近期公布的數據也支持了日本央行升息的理由，國內生產毛額 (GDP) 優於預期，名目工資也以近 30 年來最快的速度增長。

日元升值也發生在日本周五公布消費者物價指數 (CPI) 數據之前，強於預期的數據，可能會推動交易員買入日元。 根據一位駐亞洲的外匯交易員表示，快速交易基金正在為強勁的日本 CPI 數據做準備。經濟學家預計， CPI 數據的中位數為 4%，這是自 2023 年 1 月以來未曾見過的高點。